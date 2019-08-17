عمليات البصرة تعلن اعتقالها مطلوبين بحملة دهم وتفتيش في الهارثة

2019/08/17 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ البصرة… أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم السبت، عن تنفيذ حملة دهم وتفتيش واسعة للبحث عن مطلوبين للقضاء في مناطق الهارثة .وذكرت القيادة في بيان حصلت عليه / بدر نيوز/ اليوم انه “بعد ورود معلومات استخبارية مؤكدة بوجود مطلوبين للقضاء في مناطق الهارثة قامت قوة مشتركة من الوحدات العاملة بأمرة القيادة بحملات دهم […]

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