2019/08/17 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجدد نزاع عشائري مسلح “عنيف” مساء يوم السبت في شمالي مدينة البصرة اقصى جنوب العراق.وبحسب مصادر وشهود عيان فإن نزاعا عشائريا واشتباكات “عنيفة جدا” اندلعت في منطقة الكرمة شمالي البصرة استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأنباء عن اسلحة ثقيلة.وتشير المعلومات ان اهالي المنطقة اطلقوا مناشدات و استغاثة بتدخل القوات الامنية لإيقاف النزاع.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اندلاع نزاع عشائري “عنيف” شمالي البصرة النعيم نيوز.

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