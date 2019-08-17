2019/08/17 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ البصرة

اندلعت

اشتباكات عنيفة إثر نزاع عشائري، السبت، في منطقة الكرمة شمال البصرة، فيما اطلق

الاهالي نداءات استغاثة للقوات الحكومية.

وقال

مصدر مطلع، إن “نزاعاً عشائرياً واشتباكات عنيفة جدا، اندلعت في منطقة الكرمة

شمالي البصرة، استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأنباء عن اسلحة ثقيلة”.

وبين

إن “اهالي المنطقة اطلقوا مناشدات ونداءات استغاثة بتدخل القوات الحكومية”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

21

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع نزاع عشائري في منطقة الكرمة شمالي البصرة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع نزاع عشائري في منطقة الكرمة شمالي البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).