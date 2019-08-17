2019/08/17 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

قالت

إيران إنّ ناقلة النفط ”غريس 1“ التي جرى إخلاء سبيلها من قبل السلطات في جبل طارق

أمس الجمعة، لم تغادر المنطقة، مشيرًا إلى وجود مخاوف من توقيفها من قبل الولايات

المتحدة.

ونقلت

وكالة أنباء العمال الإيرانية ”إيلنا“، اليوم السبت، عن رئيس الشركة المالكة

للناقلة ”غريس 1“ في المياه البريطانية، قوله إنّ ”الناقلة ستغادر مياه جبل طارق

كما هو مقرر غدًا أو الإثنين، وإن الناقلة تمر بتغييرات لوجستية وتستعد لمغادرة

جبل طارق“.

وأضاف

أنّ ”طاقم الناقلة الجديد من الهند وأوكرانيا، وهناك مخاوف من توقيفها من قبل

الولايات المتحدة بعد تهديدها“، رافضًا الكشف عن وجهتها.

وقال

المسؤول إنّ ليست لديه معلومات عن وجهة ناقلة غريس 1 بعدما هددت واشنطن بتوقيفها.

وكانت

البحرية البريطانية قد أوقفت ناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق في الرابع من

تموز/يوليو الماضي، بتهمة تهريب النفط إلى سوريا.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

23

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران: ناقلة النفط “غريس 1” لم تغادر جبل طارق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران: ناقلة النفط “غريس 1” لم تغادر جبل طارق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).