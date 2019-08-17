النائب عبد الامير المياحي: التحالف الدولي لم يكن له اي دور في القتال ضد داعش

2019/08/17 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

- بقاء القوات الأميركية يشكل ذريعة لواشنطن لاستخدام اجواء العراق

- اميركا قالت للعراق اذهب انت وربك وقاتل داعش

- التحالف الاميركي كان دائم الاستهداف

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