المضادات الحيوية تهدد الأطفال

2019/08/17 | 23:21

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أفادت دراسة بريطانية حديثة أعدها باحثون في جامعة أكسفورد، أن إعطاء المضادات الحيوية للأطفال بسبب السعال أو نزلات البرد، يزيد من فرص إصابتهم بالأمراض في

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