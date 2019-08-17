الحكيم: سنعمل على استجواب الوزراء ممن يتصفون بالضعف او الفساد او التاريخ غير المشرف

2019/08/17 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس تيار الحكمة الوطني المعارض السيد عمار الحكيم اليوم السبت، ان تياره سيعمل على استجواب الوزراء ممن يتصفون بالضعف او الفساد او التاريخ غير المشرف.

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