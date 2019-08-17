2019/08/17 | 23:27

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لجنة الخدمات: محطة الهارثة ستعود للعمل بتشرين الأول المقبل

أكدت لجنة الخدمات النيابية، اليوم السبت، أن محطة الهارثة ستعود

للعمل وتجهيز الطاقة الكهربائية خلال شهر تشرين الأول المقبل، فيما

بينت أن تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية حصل بسبب الحريق الذي

نشب في المحطة الأسبوع الماضي.

وقال عضو اللجنة جاسم موحان في تصريح صحفي إن “حريق محطة الهارثة في

البصرة تسبب بخسارة ٨٠٠٠ ميغاواط من الطاقة الكهربائية”، لافتا إلى

إن “خروج الهارثة عن العمل تسبب بتراجع ساعات تجهيز الطاقة

الكهربائية، فضلا عن تأثيره على عمل محطة بيجي”.

وأضاف أن “الحريق تسبب بتلف أنابيب الغاز والوقود للمحطة بشكل كامل،

فضلا عن وصول السنة النار إلى عموم المحطة”، مبينا أن “صيانة

الهارثة ستنتهي خلال شهر تشرين الأول المقبل وستعود لتجهيز الطاقة

الكهربائية”.

وأعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، الأسبوع الماضي، تسجيل

انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي في محافظة البصرة بسبب خلل فني حصل

في عموم منظومة الطاقة الكهربائية في العراق وفقدان اكثر من ٨٠٠٠

ميغاواط.

و أفاد مصدر امني، الأسبوع الماضي، باندلاع حريق في محطة كهرباء

الهارثة بمحافظة البصرة

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