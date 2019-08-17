عمليات البصرة تعلن اعتقال عدد من المطلوبين ومصادرة اسلحة بحوزتهم في الهارثة

2019/08/17 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات البصرة، السبت، عن اعتقال عدد من المطلوبين ومصادرة اسلحة بحوزتهم في الهارثة.

وقال قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "بعد ورود معلومات استخبارية مؤكدة بوجود مطلوبين للقضاء في مناطق الهارثة، قامت قوة مشتركة من الوحدات العاملة بامرة القيادة بحملات دهم وتفتيش في تلك المناطق لمطاردة المطلوبين وفق مذكرات إلقاء القبض وحسب مواد جنائية مختلفة".

واضافت ان "قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال وجه بمطاردة المطلوبين للقضاء خصوصا المتورطين باثارة النزاعات العشائرية وتجارة السلاح المخدرات"، مشيرة الى ان "القوة تمكنت من إعتقال عدد من المجرمين والمطلوبين ومصادرة الأسلحة والاعتدة الغير مرخصة".

وتابعت ان "نزال اكد ان النزاعات العشائرية أصبحت الشغل الشاغل للقوات الأمنية ولابد من السيطرة عليها وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة".





يذكر أن محافظة البصرة يتميز وضعها الأمني بالاستقرار، وتحصل فيها أحياناً خلافات عشائرية تتطور أحياناً الى نزاعات مسلحة، وبعد تطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحق المتورطين بـ"الدكة العشائرية" تراجعت بشكل واضح.

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