مكتب العبيدي يكشف حقيقة تعرض الأخير لمحاولة اغتيال

2019/08/17 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادنفى المكتب الاعلامي لوزير الدفاع السابق عضو مجلس النواب بدروته الحالية خالد العبيدي، السبت تعرض الاخير الى محاولة اغتيال عند حاجز امني في منطقة سهل نينوى.وذكر المكتب في بيان تلقته “كلكامش برس”، أن “مواقع على التواصل الاجتماعي نشرت خبرا ادعت فيه اغتيال العبيدي في الموصل خلال مروره من حاجز أمني في سهل نينوى اثناء زيارته الى احدى الدوائر الرسمية”.وأضاف البيان أنه “نؤكد عدم صحة الخبر”، داعياً “الصفحات الى عدم ترويج اشاعات او اخبار كاذبة قد تؤثر على الواقع الأمني للدولة مثلما تؤثر على الواقع الاجتماعي للأفراد”.

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