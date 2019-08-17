إقليم كوردستان يقرر استئناف استيراد الدراجات النارية بشروط

2019/08/17 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم مديرية مرور محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن استئناف تسجيل الدراجات النارية بقرار من وزارة الداخلية في حكومة الاقليم، لافتا الى ان منح اجازات استيراد الدراجات النارية لعدد من الشركات، الى الاقليم بشكل قانوني.

وقال مدير شرطة اربيل فاضل حاجي، انه بقرار من وزارة الداخلية بحكومة الاقليم، سيتم استئناف تسجيل الدراجات النارية بشرط ان يتم استيرادها من المنافذ الحدودية الى الاقليم بشكل رسمي وتتوفر فيها شروط المتانة والامان كافة وان تكون صناعة (موديل) 2019، لافتا الى انه لهذا الغرض تم منح اجازات الاستيراد لعدد من الشركات لاستيراد الدراجات النارية بشكل قانوني.

ويأتي هذا في وقت كان فيه وزارة الداخلية الكوردستانية قد منعت استيراد الدراجات النارية منذ عام 2012، فيما تشير الاحصاءات الى وجود اكثر من 19 الف دراجة نارية مسجلة في حدود محافظتي اربيل والسليمانية لحد الان.

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