وزير الداخلية: مذكرة التفاهم مع ايران هدفها تسهيل دخول زوار الاربعينية

2019/08/17 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

صرح وزير الداخلية ياسين الياسري، مساء اليوم السبت، بأن مذكرة التفاهم التي وقعها مع نظيره الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، الهدف منها تسهيل نقل الزوار الإيرانيين إلى المراقد المقدسة في العراق.

وقال الياسري في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي، في العاصمة طهران، ان المذكرة التي تم توقيعها مع الجانب الايراني "ترمي لتسهيل تنقل زوار الامام الحسين عليه السلام، وليّ الفخر بتقديم الخدمات لهم واكتساب الاجر والثواب بهذا السبيل"، بحسب وسائل اعلام ايرانية.

واضاف "بالنظر الى الغاء تأشيرة الدخول للزائرين الايرانيين المتوجهين الى العراق فإن أعباءً كبيرة للمسؤولين في بلاده قد خفّت بهدف تسهيل تحرك الزائرين".

واشار الى ان مساعي مسؤولي بلاده مع القوات الامنية تصب في مسار تسهيل تنقل الزوار المتوجهين الى زيارة العتبات المقدسة في العراق.

ولفت الى ان الهدف من زيارته لايران يتمثل بالتباحث حول تعزيز التعاون بين البلدين في الشؤون الامنية وكذلك في مجالات الحدود وتسهيل تنقل زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

ونوه الياسري الى أن "مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين وزارتي داخليتي البلدين اليوم ترمي لتسهيل تنقل الزائرين المتوجهين لزيارة الاربعينية في العراق".

ولفت الى أن "منفذ خسروي الحدودي سيفتح ايضا وهو ماسيخفف من أعباء المنافذ الحدودية الاخرى ويسهل من حركة الزائرين"، مؤكدا أن "وزارة الداخلية العراقية ستقوم بجميع الخطوات الرامية لتعزيز الامن في مجال دخول وخروج الزائرين".

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