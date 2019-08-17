المرور تصدر تنويهاً بشأن صيانة سريع محمد القاسم

2019/08/17 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اصدرت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، تنويهاً حول طريق محمد القاسم.وقالت المديرية في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، إن “الشركة المسوؤلة عن طريق محمد القاسم بدأت بوضع مصدات بلاستيكية لتقسيم الطريق من النهضة باتجاه ملعب الشعب ليصبح ذهاب وإياب لغرض المباشرة بإعادة تأهيل الطريق من ملعب الشعب صعودا باتجاه […]

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