العمليات المشتركة: فرضية القصف الجوي لمعسكر الصقر واردة.. هذا ماسنفعله مع الطائرات المجهولة

2019/08/17 | 23:44

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بغداد اليوم _ متابعة

أكدت قيادة العمليات المشتركة، السبت (17 اب 2019)، أن فرضية القصف الجوي واردة في الحادثة التي تعر...





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