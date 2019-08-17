اطراف صناعية عالي التقنية وبكلفة ميسورة

2019/08/17 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طور المخترع البريطاني إد بينينغتون ريدج طرفاً اصطناعياً عالي التقنية وبكلفة ميسورة تقدر بأقل من 100 يورو، وهو مصمم لمبتوري الأطراف في البلدان النامية، ممن

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