2019/08/17 | 23:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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انتحار فتاة من علئ الجسر القديم (العتيق) في الموصل والاسباب مجهولة
الئ الان.
وقامت النجده النهرية وبعض الشباب بالتدخل لنجدتها ونقلها الئ
مستشفئ السلام في ايسر الموصل.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتحار فتاة في الموصل و الاسباب مجهولة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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