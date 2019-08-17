انتحار فتاة في الموصل و الاسباب مجهولة

2019/08/17 | 23:58

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انتحار فتاة من علئ الجسر القديم (العتيق) في الموصل والاسباب مجهولة

الئ الان.

وقامت النجده النهرية وبعض الشباب بالتدخل لنجدتها ونقلها الئ

مستشفئ السلام في ايسر الموصل.

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