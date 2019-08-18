غداً.. اتحاد الكرة يحدد مصير كاتانيتش

2019/08/18 | 00:04

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بغداد/ الصباح

يعقد اتحاد الكرة اجتماعا استثنائيا يوم غد الاثنين لمناقشة مصير مدرب المنتخب الوطني السلوفيني كاتانيتش وجهازه المساعد.

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة علي جبار في تصريح خص به «الصباح الرياضي» ان كل ما يشاع في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تسمية جهاز فني جديد أو الأبقاء على السلوفيني كاتانيتش بعد الخسارة في نهائي بطولة غرب آسيا بنسختها التاسعة أمام البحرين يمثل استنتاجات خاصة لا أساس لها من الصحة.

واشار الى ان الاجتماع الاستثنائي سيناقش مسيرة المنتخب خلال عام كامل مع المدرب السلوفيني وتقييمها، كما سيتم الأخذ بنظر الاعتبار امكانية ما يمكن تقديمه خلال التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وأمم آسيا في الصين 2023.



واضاف ان القرار النهائي باستمرار المدرب من عدمه سيتم اتخاذه في اجتماع الغد, مبينا ان كل الخيارات مطروحة على الطاولة وانه شخصيا مع اقالة الجهاز الفني واسناد المهمة الى مدرب محلي على اطلاع تام بمستويات اللاعبين.



وافادت تقارير تداولتها وسائل الاعلام في الآونة الأخيرة بقرب اقالة الجهاز الفني, واسناد المهمة الى احد المدربين

المحليين يتقدمهم عبد الغني شهد وعدنان حمد وحكيم شاكر.

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