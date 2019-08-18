2019/08/18 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت الهيأة الإدارية لنادي الزوراء جاهزية الفريق لمواجهة الصومالي غداً الاحد.

وقال عضو الهيأة عبد الرحمن رشيد لبرنامج {كوورة} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة ان" الفريق جاهز للمباريات ومكتمل، حيث التحق المحترفين والمعنويات لاعبي الزوراء عالية قبل مواجهة الفريق الصومالي".وأضاف ان" المباريات ستنقل على دبي الرياضية"، مشيرا الى انه" في يوم 21 من الشهر الجاري سيواجه الزوراء الفريق المغربي"، املاً" بتجاوز التصفيات".ويعسكر نادي الزوراء في المغرب استعداداً لانطلاق البطولة العربية التي سيلعب اول مباراة له امام هورسيد الصومالي غداً الأحد.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزوراء يعلن جاهزيته لمواجهة الفريق الصومالي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزوراء يعلن جاهزيته لمواجهة الفريق الصومالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).