استقبال اولى رحلات اعادة الحجاج العراقيين الى ارض الوطن

2019/08/18 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية {احدى تشكيلات وزارة النقل} عن وصول اولى رحلاتها الجوية المباشرة الى محطة مطار بغداد الدولي وعلى متنها {288} حاجاً عراقياً بعد ادائهم فريضة الحج.

وبحسب بيان وزارة النقل الذي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "الرحلة انطلقت ظهر اليوم السبت من محطة مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة ."واكدت ادارة الشركة: "البدء بخطة العمل التي يشرف على تنفيذها بشكل مباشر وزير النقل عبدالله لعيبي لتسيير الرحلات العكسية للناقل الوطني من مطاري الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة الى جميع المطارات العراقية العاملة في البلاد {بغداد ، البصرة ، النجف ، أربيل ، السليمانية} بالتنسيق مع الجانب السعودي والهيئة العليا للحج والعمرة العراقية بعد ان تم استكمال جميع الاجراءات المطلوبة ." وأضافت أن "طائرات الشركة ستسير نحو {6} رحلات مباشرة يوميا لاعادة ضيوف الرحمن على شكل دفعات متواصلة وحسب جداول رحلات تتلائم مع هذا النوع من الرحلات وعبر توقيتات زمنية محددة تنفذ تحت اشراف ومتابعة متواصلة من قبل معالي وزير النقل الذي اوعز بتقديم افضل الخدمات للحجاج العراقيين وتسخير جميع الإمكانات ووضعها في خدمتهم وراحتهم."من جانبهم اشاد "الحجاج العراقيون ومتعهدو الحملات بالدور الكبير للخطوط الجوية العراقية من خلال الخدمة الكبيرة التي قدمت لهم هذا الموسم 1440 هجري" .انتهى

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