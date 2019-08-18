2019/08/18 | 00:09

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انفجارات وانطلاق صافرات الانذار في مستوطنات إسرائيلية

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انفجارات وانطلاق صافرات الانذار في مستوطنات إسرائيلية

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