قتلى وجرحى بتفجير استهدف صالة أعراس في العاصمة الأفغانية

2019/08/18 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام غربية، مساء اليوم السبت، بسقوط قتلى وجرحى بتفجير استهدف صالة أعراس في العاصمة الافغانية كابول.

ونقلت وسائل الاعلام عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الافغانية، نصرة رحيمي، قوله ان انفجارا وقع داخل صالة أعراس في الدائرة السادسة بكابول، "ولم تتضح حتى الآن طبيعة الانفجار، والقوات الأمنية وصلت إلى المكان".

فيما ذكر رئيس مركز الإعلام الحكومي بالوكالة، فاروق بشري، في بيان بورود أنباء عن وقوع ضحايا في الانفجار، مشيرا إلى أن سيارات الإسعاف تهرع إلى المنطقة، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

وتشهد أفغانستان، ارتفاعا ملحوظا في وتيرة أعمال العنف والمعارك بين القوات الأمنية وحركة طالبان، كما يشهد نشاطا ملحوظا من جانب تنظيم داعش الإرهابي.

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