عضو بمجلس ديالى يساهم بإنقاذ طفلة من الغرق

2019/08/18 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

أفاد مراسل "العهد نيوز" في ديالى ، امس السبت، عن مساهمة عضو مجلس ديالى قاسم المعموري بإنقاذ طفلة من الغرق بعد سقوطها بخزان

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