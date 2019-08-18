ست وثمانون شمعة لسمّيل تضيء أمل الحضارة الآشورية في محاضرة لمجموعة من النشطاء العراقيين

2019/08/18 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل من أجل تعزيز دور الشعوب الأصيلة في العراق ومن أجل ترويج ثقافة التنوع بين المجتمعات وتحت شعار “آشور حضارتنا” أقام مجموعة من شباب مكونات العراق القادمين من محافظة بغداد وصلاح الدين وبمبادرة تطوّعية من الباحث الآشوري الشاعر نينب لاماسو، محاضرة تحت عنوان “كيف نواجه إندثار المكونات العراقية – الآشوريون …

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