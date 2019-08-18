مواقع مخيمات النازحين، هل كانت مناسبة ام لا؟

2019/08/18 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ذياب غانم بعد نزوح اهل شنگال في الثالث من آب عام 2014، سكنوا في البيوت غير المكتملة (الهياكل) والمدارس والجوامع والكثير من الاماكن العامة الاخرى، وقسم منهم بقي في الشوارع وتحت ظل الاشجار، وقامت الحكومة والمنظمات بعد ذلك بإنشاء المخيمات.بسبب الاعداد الهائلة من اهالي شنگال النازحين، انتشروا في اماكن عدة …

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