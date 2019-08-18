حريق جديد في كبرى جزر الكناري الإسبانية وإجلاء سياح

2019/08/18 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تقوم السلطات في كبرى جزر الكناري الإسبانية بإخلاء فندق فخم وموقع سياحي عقب اندلاع حريق جديد بعد أيام قليلة على حريق اجتاح المنطقة نفسها.

وأوضح مجلس الجزيرة على حسابه على تويتر أنّه بصدد إخلاء كروس اوف تيخادا، وهو ممر جبلي شهير بمناظره الخلابة في وسط كبرى الجزر، إضافة إلى فندق فخم مجاور ومنزل سياحي.وقال مجلس الجزيرة إنه يقوم بقطع الطرق القريبة من الحريق.وأكّد رجال الإطفاء في الكناري الكبرى أنّ مروحيات سترسل للمشاركة في عمليات إخماد الحريق.ويأتي الحريق بعد خمسة أيام فقط على سيطرة فرق الإطفاء على حريق في المنطقة أدى إلى إجلاء مئات الأشخاص.



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