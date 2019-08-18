زبون يقتل نادلا في مطعم بفرنسا بسبب شطيرة

2019/08/18 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام غربية، فجر اليوم الاحد، بأن زبوناً في مطعم فرنسي قتل نادلاً بسبب تأخره في تلبية طلبه.

وذكرت وكالة "فرانس برس" ان زبونا غاضبا في أحد المطاعم قرب العاصمة الفرنسية باريس، قتل نادلا بسبب "التأخير" في الحصول على شطيرة طلبها.

وبينت ان زملاء الضحية اتصلوا بالشرطة، بعدما أطلق الزبون عليه النار من مسدس في مطعم يقع بضاحية نوازي لو غران، شرق باريس.

واشارت الى ان محاولات إنعاش النادل، البالغ من العمر 28 عاما، باءت بالفشل، وتوفي في مكان الحادث، وفرّ المسلح الذي قال شهود إنه فقد أعصابه "لأن شطيرته لم تجهز بسرعة كافية"، الأمر لم يرق له.

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