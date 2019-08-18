سقوط 3 قذائف هاون على قرية قرب خانقين في ديالى

2019/08/18 | 00:46

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بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاحد (18 اب 2019)، بأن 3 قذائف هاون سقطت في قرية زراعية قرب ...





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