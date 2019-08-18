الحكيم يشدد ضرورة استقلال القرار السياسي.. ويكشف العمل على استجواب وزراء وتشكيل حكومة ظل

2019/08/18 | 00:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]شدد زعيم تيار الحكمة الوطني المعارض السيد عمار الحكيم، بضرورة حفظ سيادة العراق واستقلال قراره السياسي، فيما كشف العمل على استجواب الوزراء ممن يتصفون بالضعف او الفساد.

جاء ذلك خلال لقاء السيد عمار الحكيم، في مكتبه ببغداد اليوم السبت، جمعا من النخب والكفاءات المهنية والمجتمعية في ديوان بغداد.وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] نسخة منه، ان" السيد عمار الحكيم اكد خلال اللقاء على عدد من النقاط المهمة من أجل أن تؤدي الحكومة مسؤولياتها، وكان أهمها ضرورة حفظ سيادة العراق واستقلال قراره السياسي، وايجاد علاقة ايجابية بين المكونات وبين الحكومة والحكومات المحلية وبين الحكومات المحلية ذاتها".وقال السيد عمار الحكيم" لابد من القيام بخطوات جدية لتقديم الخدمات عبر الشروع بالمشاريع الخدمية الاستراتيجية، وتقديم رؤية لتقوية الاقتصاد عبر دعم القطاع الخاص وايجاد فرص العمل وتوفير التسهيلات للمستثمرين ورأس المال، بالاضافة الى تطوير المنظومة الامنية والاستخبارية وتكثيف حملات الضغط على الخلايا النائمة الارهابية".واشار الى " التحرك الجدي لمكافحة الفساد من وازع وطني بعيدا عن النفعية وظاهرة بيع المناصب، والتعامل مع الفساد كما يكون التعامل مع الارهاب"، مبيناً ان" تيار الحكمة الوطني المعارض يعكف في الوقت الحالي على تهيئة الغطاء القانوني للمعارضة عبر تفسير مواد الدستور وضمان حقوق المعارضة في قانون مجلس النواب ونظامه الداخلي".واكد زعيم تيار الحكمية الوطني المعارض على" مواصلة السعي لتشكيل جبهة المعارضة وحكومة الظل من قبل خبراء في كل مفصل واختصاص، والعمل على استجواب الوزراء ممن يتصفون بالضعف او الفساد او التاريخ غير المشرف"، محذراً من" الاستمرار بمعادلة اللامسؤول"، داعياً الى" اهمية وضوح الفريق المسؤول عن الحكومة كي يتسنى للجمهور مكافأته او معاقبته".واختتم السيد عمار الحكيم ان" وجود المعارضة هو الذي سلط الضوء على تقرير الانجاز الحكومي، وان هذه التقارير كانت تمر مرور الكرام من دون اكتراث، وهذا تفسير حي لتقويم المعارضة لاداء الحكومة".

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