2019/08/18 | 00:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]بحث رئيسا تحالف النصر حيدر العبادي وائتلاف الوطنية اياد علاوي ويبحثان مجمل تقويم العمل الحكومي وتصحيح الأوضاع.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة كل العراق الاخبارية[اين] نسخة منه، انه" جرى خلال اللقاء التبريك بالعودة من الديار المقدسة بعد اداء مناسك الحج، كما تم بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية وتقويم العمل الحكومي خلال الفترة الماضية والعمل من اجل تصحيح الاوضاع لتقديم كل ما يحتاجه المواطن والسير قدما في الحفاظ على ماتحقق خلال المرحلة الماضية".وأضاف" كما تم التاكيد على اهمية ان تتوفر الارادة الجادة للارتقاء بمختلف قطاعات الدولة واعمار المدن وتوفير فرص العمل وبالأخص مع توفر الايرادات المالية التي يجب ان تنعكس على المواطنين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي وعلاوي يبحثان تقويم العمل الحكومي خلال الفترة الماضية والعمل لتصحيح الاوضاع) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي وعلاوي يبحثان تقويم العمل الحكومي خلال الفترة الماضية والعمل لتصحيح الاوضاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).