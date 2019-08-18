الجيش السوري يوسع سيطرته في محيط خان شيخون

2019/08/18 | 00:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

واصل الجيش السوري، عملياته ضد تجمعات ومراكز انتشار الإرهابيين، في ريف إدلب الجنوبي، ووسع نطاق سيطرته في محيط مدينة خان شيخون الاستراتيجية.

وقالت وكالة

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