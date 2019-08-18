التحكم بضغط الدم يقي من الزهايمر

2019/08/18 | 00:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكدت دراسة حديثة نشرت في الجمعية الطبية الأمريكية، أن التحكم الشديد في ضغط الدم قد يكون حاسماً في الوقاية من «الزهايمر»، تأكيداً لما

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