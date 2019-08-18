إيران توافق على جعل منافذ حدودية مع كردستان العراق

2019/08/18 | 01:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب محافظ حلبجة في منطقة كردستان العراق، كاوه علي كريم، أن إيران وافقت رسميا على جعل منافذ "كيلي" و"شوشمي"، و"طويلة"، و"الشيخ صالح"، و"بشته"، م...

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