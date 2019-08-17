خلال زيارتهم عمليات الحشد في سامراء.. وزير الدفاع والوفد المرافق له يشيدون بالجهود الامنية

2019/08/18 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل قائد قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي عامر الحلفي وزير الدفاع نجاح الشمري والوفد المرافق له، فيما تم التباحث بشأن الأوضاع الامنية ودور الحشد في حماية المدن المقدسة.وذكر موفدنا ان وزير الدفاع نجاح الشمري برفقة رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا و الفريق الركن عبد الأمير يار الله نائب قائد العمليات المشتركة ...

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