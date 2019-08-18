ألمانيا تشيد باتفاق نقل السلطة السوادنية إلى المدنيين وتتعهد بالدعم

2019/08/18 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير الخارجية الالماني هايكو ماس، فجر اليوم الاحد، بأن بلاده وعدت بتقديم أقصى دعم للسودان بعد اتفاق الاطراف السودانية على تشكيل حكومة مدنية.

ونقل موقع "WDعربية" الإخباري الألماني، عن ماس قوله بمناسبة توقيع الاتفاق بين الجيش والمدنيين، بأن ألمانيا تتعهد بتقديم أقصى دعم ممكن للسودان، وطالب بنقل السلطة كاملة إلى "حكومة مدنية تعمل بطريقة فعالة وشفافة من أجل تنظيم انتخابات شاملة بنهاية الفترة الانتقالية".

وأشاد بالاتفاق الذي وقع بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان من أجل تشكيل حكومة انتقالية يرأسها مدنيون.

واضاف "يمكن أن يكون اليوم نقطة تحول في تاريخ السودان ونقطة انطلاق على طريق ديمقراطية سلمية ومستقرة، تتيح للمواطنات والمواطنين في السودان مستقبلا طيبا"، معتبرا ذلك "بداية طريق طويل وأنا على ثقة من أن التحول الديمقراطي في السودان سيكلل بالنجاح".

وذكر ماس أن المطلوب الآن هو أن تضخ الحياة في هذا الاتفاق، "فلا بد من نقل السلطة كاملة إلى حكومة انتقالية مدنية تعمل بطريقة فعالة وشفافة من أجل تنظيم انتخابات ديمقراطية شاملة في نهاية الفترة الانتقالية".

وأكد على أن ألمانيا ستعمل بالتعاون مع شركائها على دعم السودان بأقصى درجة ممكنة.

وكانت الأطراف السودانية المتمثلة في المجلس العسكري والحركة الديمقراطية التي تشكلها المعارضة اتفقت امس السبت على تشكيل حكومة انتقالية، بعد أربعة أشهر من الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

ووقع الطرفان الرئيسيان، المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، اتفاقا على تقسيم السلطة في احتفالات رسمية بمشاركة ممثلي عدة دول وخصوصا رئيس الوزراء الإثيوبي راعي الاتفاق.



ووفق الاتفاق سيتم تشكيل مجلس من العسكريين والمدنيين، يحكم البلاد لمدة ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر.

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