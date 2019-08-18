نتنياهو يرد على نصر الله: تهديدات من سرداب

2019/08/18 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام غربية، فجر اليوم الاحد، بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، رد على تهديدات رئيس حزب الله اللبناني حسن نصر الله، بأنه يصرح من داخل سرداب.

وقال نتنياهو في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، وتابعته "الغد برس"، رداً على تصريحات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، التي توعد فيها الإسرائيليين بحضور بث مباشر لتدمير ألويتهم العسكرية إذا دخلت لبنان "لا نتأثر بتهديدات نصرالله.



إنه يعلم جيدا لماذا يبثها من داخل سردابه".

وكان نصر الله، قد قال في خطابه، أمس الجمعة، موجها رسالة للإسرائيليين: "إذا اعتديتم علينا، فإن كل بقعة في جنوب لبنان ستكون على شاكلة مربع الصمود بأكثر من 500 مرة".

واعتبر نصر الله أن القرار في حرب تموز 2006 كان أمريكيا، وأن مشروع تصفية المقاومة كان مشروعا أمريكيا، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت مجرد أداة في الحرب.

وجاءت تهديدات نصر الله في كلمة له في الذكرى الـ13 لنصر لبنان الاستراتيجي في حرب تموز 2006، من بلدة بنت جبيل الجنوبية، أمس الجمعة.

وأكد أن إسرائيل كانت ستكتفي برد الفعل في اليوم الأول لأسر الجنديين الإسرائيليين، لكن أمريكا أوصلتها إلى الحرب، وفقا لقناة "الميادين".

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