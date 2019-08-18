الدفاع المدني تعلن اخماد حريق اندلع في علوة لبيع الخضار بقضاء الرفاعي

2019/08/18 | 01:17

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بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد (18 اب 2019)، اخماد حريق اندلع في علوة لبيع الخضار بقضاء الرفا...





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