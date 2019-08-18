تغيير بسيط في طعامك.. يبعد السرطان ويطيل الحياة

2019/08/18 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

الطعام سر الحياة الطبيعية، وأيضا قد يكون سببا لمعظم الأمراض التي تصيب الإنسان، ومؤخرا كشفت دراسة علمية عن حقائق مثيرة تتعلق بهذه المسألة.

وذكر

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