2019/08/18 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور لمطار كركوك الدولي بنسب انجاز متقدمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/18 | 01:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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