2019/08/18 | 01:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوورة .. باسم قاسم & عبد الرحمن رشيد - 2019/8/17) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: zqwH8ahhBLg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوورة .. باسم قاسم & عبد الرحمن رشيد - 2019/8/17) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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