2019/08/18 | 01:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zqwH8ahhBLg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوورة .. باسم قاسم & عبد الرحمن رشيد - 2019/8/17) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كوورة .. باسم قاسم & عبد الرحمن رشيد - 2019/8/17) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).