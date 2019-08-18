محمد الهلالي - مصطفى الحسناوي: بين سبينوزا وبوكوفسكي

2019/08/18 | 01:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الهلالي الكاتب المغربي مصطفى الحسناوي سكن الكتابة ودروبها منذ أواخر السبعينات.كاتب متجول بين المدن والأمكنة والحانات والأجساد، ومتجول أيضا بين النصوص والعوالم والفلسفات.يقول في روايته الأخيرة " دليل الحائرين" (الصادرة سنة 2019، عن مطابع الرباط نيت، الرباط، ص: 26) "عشت أغلب سنوات حياتي متنقلا عبر المدن، أقيم بضع سنوات في هذه، وأخرى في تلك (...) علمني الترحال الدائم درس الفقدان".يكتب مصطفى الحسناوي ......

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