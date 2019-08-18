2019/08/18 | 01:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_الهلالي الكاتب المغربي مصطفى الحسناوي سكن الكتابة ودروبها منذ أواخر السبعينات.
كاتب متجول بين المدن والأمكنة والحانات والأجساد، ومتجول أيضا بين النصوص والعوالم والفلسفات.
يقول في روايته الأخيرة " دليل الحائرين" (الصادرة سنة 2019، عن مطابع الرباط نيت، الرباط، ص: 26) "عشت أغلب سنوات حياتي متنقلا عبر المدن، أقيم بضع سنوات في هذه، وأخرى في تلك (...) علمني الترحال الدائم درس الفقدان".
يكتب مصطفى الحسناوي ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد الهلالي - مصطفى الحسناوي: بين سبينوزا وبوكوفسكي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كاتب متجول بين المدن والأمكنة والحانات والأجساد، ومتجول أيضا بين النصوص والعوالم والفلسفات.
يقول في روايته الأخيرة " دليل الحائرين" (الصادرة سنة 2019، عن مطابع الرباط نيت، الرباط، ص: 26) "عشت أغلب سنوات حياتي متنقلا عبر المدن، أقيم بضع سنوات في هذه، وأخرى في تلك (...) علمني الترحال الدائم درس الفقدان".
يكتب مصطفى الحسناوي ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد الهلالي - مصطفى الحسناوي: بين سبينوزا وبوكوفسكي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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