2019/08/18 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، اخماد حريق اندلع في علوة لبيع الخضار بقضاء الرفاعي في محافظة ذي قار .

وذكرت المديرية في

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