قريباً.. مقهى فيسبوك!

2019/08/18 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تحاول شركة "فيسبوك "محاربة الاعتقاد السائد بأنها لا تهتم بحماية بيانات مستخدميها عبر افتتاحها عددا من المقاهي المنبثقة "facebook cafe" للمساعدة في تشجيع

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