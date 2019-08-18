مهدي الجبوري: إنتاج البيض المحلي يغطي 40% من حاجة السوق

2019/08/18 | 02:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سها الشيخلي

أعلنت وزارة الزراعة قيامها بحماية المنتج والمستهلك على حد سواء، من خلال برامج دعم مستلزمات الانتاج الزراعي، وتنفيذها القوانين التي تشرع لحماية المنتجات الزراعية والحيوانية اثناء الوفرة او الشحة، وعرضها باسعار تناسب دخل العائلة.

وقال وكيل وزير الزراعة الدكتور مهدي سهر الجبوري في تصريح لـ»الصباح»: ان «من ضمن الاجراءات حماية انتاج البيض محلياً، اذ شاهدنا دخول كميات كبيرة منه بالتهريب، اضافة الى منع اجازات مستوردي البيض ذي النوعية الرديئة وخاصة الاوكراني ومن بعض الدول».

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