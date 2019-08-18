الغضب الشديد وطرق الحد منه

2019/08/18 | 02:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كثر يشعرون بالغضب ربما بسبب ضغوط العمل والحياة ولا يتمكنون من السيطرة على مشاعرهم، ويؤدي ذلك إلى حدوث الكثير من المشاكل مع الآخرين

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