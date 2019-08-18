باسم عثمان - صفقة القرن.... والاستراتيجيات الفلسطينية البديلة

2019/08/18 | 04:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #باسم_عثمان صفقة القرن....والاستراتيجيات الفلسطينية البديلةد.باسم عثمانكاتب و باحث سياسيمع صدور قرار وقف العمل باتفاقيات أوسلو وبروتوكولات باريس، كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن ضرورة أن تكون الآليات المتبعة "متدرجة" و "تراكمية", أي التغيير و التحول التراكمي الهادئ وليس التصادمي" العنفي" مع إدارة الاحتلال الإسرائيلي.لذلك بدأ المطبخ السياسي الرسمي الفلسطيني ومراكز ابحاثه في البحث عن مصطلحات......

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