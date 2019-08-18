هذا ما سنفعله مع الطائرات المجهولة

2019/08/18 | 04:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة، السبت (17 اب 2019)، أن فرضية القصف الجوي واردة في الحادثة التي تعرض لها معسكر الصقر جنوب بغداد، فيما كشف عن الاجراءات ا...

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