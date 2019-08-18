2019/08/18 | 04:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IAkNTK-Id38

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طيبه شابة بعمر الورد دخلت للمستشفى تمشي على قدميها فخرجت محمولة على الاكتاف ووالد الضحية يروي ماجرى) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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