2019/08/18 | 05:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت الجرذان=====ماذا تفعلُ الجرذانإذا ما حلَّ الظلام؟*** يسرقون المساميرَ الصدئةمن كومِ النفاياتِأمامَ دكانِ الحدَّادْ...وفي هَدئة الليلْيقرِضونَ جذعَ شجرةِ الصنوبرفي نهاية الواديحتى يحصلوا على رقائق الأخشاب.***بعد عشرِ سنينْمن استراق المساميروقرض جذوع الشجرنجح الجرذانُأن يصنعوا سُلَّمًا خشبيًّاهشًّا

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