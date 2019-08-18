2019/08/18 | 05:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيدان يفجر المفاجأة حول لاعبه "المثير للجدل"أبدى زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، سعادته بتحقيق الانتصار {3-1} على سيلتا فيجو، في مستهل مشوار الميرينجي بالليجا.وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد لعبنا مباراة متكاملة منذ البداية، حتى مع النقص العددي، وعانينا من أجل تحقيق هذه النتيجة..لن تحقق العديد من الأندية الفوز هنا على هذا الملعب".وأضاف: "أنا سعيد بعد فترة التحضيرات المعقدة بسبب النتائج، لكنها كانت جيدة جدًا على مستوى العمل، وما يهمنا هو المنافسة".وتابع: "طوال اللقاء كان الأداء جيدا جدا، وأقدر جهد الجميع..الدور الدفاعي لفينيسيوس وجاريث بيل كان مهما، كما حدث لاحقا مع لوكاس فاسكيز وإيسكو، ونعرف ما يمكننا فعله".وفجر زيدان المفاجأة حول اللاعب الويلزي غاريث بيل الذي اثار الكثير من الجدل حول بقاءه مع عدمه في النادي، حيث أكد زيددان بقاء اللاعب قائلاً: "بيل؟ سيبقى، ونفكر في كل لاعب لدينا بشكل إيجابي، علينا أن نركز في الموسم، ولا شيء أكثر من ذلك".وواصل زيدان: "إصابة هازارد حظ سيئ بالنسبة لنا، لكنها لم تغير فكرتنا بخصوص بيل في هذه المباراة..وسواء بيل أو خاميس، كل اللاعبين الموجودين هنا سيدافعون عن هذا القميص".وعن طرد مودريتش، قال: "سنعمل مع اللاعبين المتاحين، لدينا بدلاء لتعويضه في المباريات المقبلة".

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