2019/08/18 | 05:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابات بانفجار استهدف حفل زفاف في كابول قالت وزارة الداخلية الأفغانية، إنّ قنبلة انفجرت في حفل زفاف في العاصمة كابول ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، الذي وقع في جناح مخصص للرجال داخل قاعة عرس غرب العاصمة.وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم الوزارة: ”لسوء الحظ أسفر الانفجار عن سقوط ضحايا مدنيين“، مشيرًا إلى إصابة عشرات.

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